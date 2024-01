Xhaferi dhe Kovaçevski nesër bëjnë pranim-dorëzimin e detyrës Talat Xhaferi është Kryeministri i parë shqiptar në Maqedoni, i cili nesër do të pranoj detyrën e tij. Nesër nga ora 10:00 do të bëhet edhe pranim-dorëzimi i detyrës në mes Dimitar Kovaçevskit e kryeministrit të ri të Maqedonisë së Veriut, Talat Xhaferit. Pas kësaj ceremonie, Xhaferi dhe Kovaçevski do të mbajnë konferencë për media.…