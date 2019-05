Xhafer Shatri mohon se është intervistuar nga Specialja

Në reagimin e tij, Shatri e ka mohuar se ka marrë ftesë nga Gjykata Speciale duke adresuar një mori akuzash ndaj redaksisë së lajmi.net ku edhe ka përdorur fjalor jo etik.

Lajmi.net sqaron se qëndron prapa artikullit në përpikmëri dhe kërkon nga Shatri që të tërheq akuzat dhe fyerjet në drejtim të redaksisë, ndërkohë e inkurajon atë që t’i drejtohet organeve të drejtësisë nëse konsideron se ka pasur shpifje.

Për hir të opinionit, lajmi.net do ta publikojë pjesën dërmuese të reagimit të Shatrit, por jo edhe pjesët fyese dhe fjalorin vulgar që ka përdorur ai:

Reagim per shpifjen e portalit “lajmi.net“ se jam ftuar nga Gjykata speciale si deshmitar

Mbreme, me 5 maj 2019, portali “ëëë.lajmi.net“ paskesh publikuar nje shpifje se une jam ftuar si deshmitar nga Gjykata Speciale. Dhe se kjo qenka e treta here qe une paskam deshmuar! Kete shpifje pastaj e paskesh publikuar edhe gazeta “Zeri“.

E them me pergjegjesi te plote morale dhe penale se une asnjehere nuk jam thirre dhe nuk kam deshmuar para ciles do qofte Gjykate, pos kur kam deshmuar ne Bruksel, kunder vrasesve te mikut tim, Enver Hadrit, nentor 2016 dhe natyrisht kur me kane nxjerre duarlidhur para gjykatave serbe dhe me kane denuar me 12 vjet burg.

Une nuk kam çka te deshmoj para Gjykates Speciale, sepse nuk isha aty kur u vra duarlidhur Behadin Allaqi, nuk isha aty kur u vra Ilir Konushevci, nuk isha aty kur u vra Ahmet Krasniqi, as kur u vra Enver Maloku, nuk e kam paralajmeruar policine serbe se kur do ta sulmoje stacionin e saj Adrian Krasniqi, nuk kam intriguar kunder Adem Jasharit, nuk kam qite ne prite djem te Kosoves neper kufij, nuk ia kam futur Kosoves flaken me 2004…

I kam dhene Kosoves çdo gje qe kisha, vjetet me te mira te jetes dhe nuk i kam kerkuar as nuk i kam marre asgje!

Per me teper gjate gjithe pas Luftes permes shkrimeve jam prononcuar pa ekuivok per shtet ligjor, per rend demokratik, per sistem te mirefillte te drejtesise. Mbetem prane asaj se oborrin tone dhe berllogun tone e kemi per detyre ta fshijme ne vete e jo te tjeret, kushdoqofshin ata. E kam thene, e kam shkruar dhe e perseris se berllogu me i madh i Kosoves aktualisht eshte ne krye te shtetit, ne kupolen qe njihet si Prontomafi.