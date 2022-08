Xavi për grupin në Ligën e Kampionëve: Është më i komplikuari në 20 vitet e fundit Trajneri i Barcelonës, Xavi Hernandez ka folur për fazën e grupeve në Ligën e Kampionëve. Të enjten pasdite u hodh shorti i grupeve të garës më prestigjioze për klube, Ligës së Kampionëve. Grupi C u cilësua si ‘ai i vdekjes’, pasi do ketë përballje tejet të interesante, teksa gara për vendet e para do jetë…