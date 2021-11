Xavi nesër pritet të zyrtarizohet si trajner i Barcelonës

Xavi Hernandez në karrierën e tij si futbollistë ka arritur suksese tejet të mëdha me Barcelonën, shkruan lajmi.net.

Xavi tashmë një trajner i suksesshëm, do të marrë vendin e lënë bosh nga Ronald Koeman në stolin e Barçës.

Sipas gazetarit Gerard Romero, Xavi nesër do të zyrtarizohet si trajner i ri i ‘Blaugranëve’, ndërsa do të prezantohet gjatë javës së ardhshme.

🚨 Xavi is set to be announced as Barcelona’s new manager on Friday, according to @gerardromero.

The official presentation could be next week. 👀 pic.twitter.com/whO7S7HNHU

— CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) November 4, 2021