Xavi i lumtur që do vazhdojë karrierën në Barcelonë Trajneri i Barcelonës, Xavi Hernandez është shprehur i lumtur që do vazhdojë edhe më tej në ‘Camp Nou’. Xavi ka kontratë me Barçën deri në vitin 2024, por do vazhdojë edhe përtej atij viti me ekipin ‘Blaugrana’. Kështu së fundmi njoftoi presidenti i klubit, Joan Laporta. “Mendoj se duhet të zgjasim kontratën me Xavi Hernandez,…