Xavi i kënaqur me futbollistët e Barcelonës, thotë se fitorja ndaj Real Madridit ishte e rëndësishme Barcelona e ka fituar “El Classicon” kundër Real Madridit në kuadër të javës së 26-të në La Liga. “Katalunasit” fituan 2:1 ndaj Real Madridit në stadiumin “Camp Nou” me golin e fitores të arritur në minutat shtesë. Trajneri i Barcelonës, Xavi Hernandes është shprehur i kënaqur me skuadrën e tij pas triumfit të rëndësishëm ndaj…