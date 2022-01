Xavi flet për “El Clasico”: Real Madrid është skuadra më në formë në Spanjë

Dy klubet e mëdha spanjolle që duan trofeun e Superkupës do bëjnë çmos për fitore, që të kualifikohen në finale, transmeton lajmi.net.

Si e shihni këtë ‘El Clasico’?

“Unë i kam përjetuar në të gjitha ngjyrat. Të jesh favorit dhe të mos fitosh dhe anasjelltas. Unë shoh një Barçë në ndërtim dhe një Madrid në një formë shumë të mirë, por kjo nuk do të thotë asgjë. Ne i kemi përjetuar në të gjitha ngjyrat. Jo nuk do të jetë e lehtë të imponojmë lojën tonë sepse ata janë ekipi më i përshtatshëm në Spanjë”.

Roli i Depay

“Ka të njëjtën gjë si çdo gjë. Ata që janë më të mirë do të luajnë, do të bëjnë merita dhe do të japin një performancë më të mirë. Konkurrueshmëria fillon. Kushdo që e fiton do të luajë”.

Barça më shumë e ardhme?

“Nuk e di, nuk jam vizionar. Jam pozitiv. Mendoj për punën e bërë dhe shoh gjëra pozitive. Ne shohim që futbollisti po merr idenë e lojës. Na duhet kohë për të rritemi, por ne duhet të konkurrojmë”.

Vjen në një kohë të keqe

“Ai arrin kur të arrijë. Është e qartë se ne kemi nevojë për kohë dhe se kemi pasur pengesa, por nuk ka justifikime. Nesër do të jetë një tjetër finale për ne. Është një test i madh për të parë se ku është skuadra.”

Sulmi?

“Ata në krye janë thirrur të bëjnë diferencën. Ne rikuperojmë lojtarët që do të na japin gjëra. Le të shohim se si janë. Ata e kanë kaluar COVID-19”.

Kë do të largonit nga Madridi?

“Unë nuk duhet të heq askënd. Më mirë që të gjithë të luajnë dhe kështu të shohim se ku jemi. Duhet të jemi realist. Asgjë nuk do të na ndryshojë. Unë preferoj që të gjithë të jenë atje dhe të shohin një shfaqje të mirë, shijoni konkurrencën, e cila është e mrekullueshme, fantastike”.

Ekipi

“Unë shoh gjëra të mira në ekip. Duhet të jemi autokritikë, po, por unë shoh gjëra të mira. Në të tjerat jemi mirë. Duhet të vazhdojmë ndërtimin e këtij projekti. Nesër është një test i mirë për të ditur se ku jemi, lojtarët si Pedri, Ferran dhe Araujo. Ata janë të rëndësishëm për ekipin dhe unë jam i lumtur t’i kthej ata”.

Rëndësia e fitores

“Mund të jetë një pikë kthese. Hyrja në një finale dhe më pas fitimi i një titulli do t’i jepte besueshmëri të jashtëzakonshme projektit. Do të ishte e rëndësishme. Nuk do të na jepte titullin, sepse finalja do të mbetej, por do të ishte shumë e rëndësishme për ne”.

Ansu dhe Pedri titlluar?

“Do të shohim. Është stërvitja e parë e disave për COVID-19. Ansu vjen nga një dëmtim i gjatë … do të shohim se si janë fizikisht të dy. Do të luajmë me këtë. Nuk është vetëm nesër. Ka pesë muaj konkurrenca ka mbetur dhe ne nuk duam të humbasim më shumë njerëz. Do të përpiqemi të jemi të zgjuar”.

Araujo

“Nuk është vetëm puna e tyre. Është një përpjekje ekipore. Ata kanë shumë lojtarë që bëjnë ndryshimin. Është një Madrid shumë i fortë, por ne do të përpiqemi t’i kontrollojmë ata. Është një mundësi e mirë për të parë se si po shkon skuadra”.

Ferran

“Është një lajm i madh që ai dhe Pedri mund të luajnë. Presim regjistrimin e Ferranit së shpejti. Duhet të marrim minuta. E dimë që ka lojtarë që vijnë nga dëmtimet e gjata, nga Covid. Janë lojtarë që do të bëjnë diferencën”.

Çfarë ka për të bërë?

“Për ne është një sfidë, një mundësi për të fituar një titull. Jemi shumë të motivuar dhe mund të jetë një pikë kthese. Ne do të përpiqemi të jemi protagonistë dhe të bëjmë shumë gjëra mirë. Është një Real Madrid që është skuadra më në formë në Spanjë. El Clasico është e paparashikueshme. Askush nuk e di se çfarë mund të ndodhë, pavarësisht diferencës së pikëve”, deklaroi ai.

Takimi zhvillohet nesër me fillim nga ora 20:00./Lajmi.net/