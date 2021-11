Xavi: Dembele mund të jetë më i miri në botë në pozicionin e tij

Xavi po e bën kontratën e re për Ousmane Dembele një nga prioritetet e tij kryesore pasi mori frenat menaxherial në Barcelonë, me legjendën e Camp Nou të mendimit se sulmuesi fitues i Kupës së Botës mund të jetë “lojtari më i mirë në botë në pozicionin e tij”.

Dembele ka luftuar për të përmbushur faturimin e tij në Katalonjë, me lëndimet që rezultuan të jenë veçanërisht problematike, por ai është ende vetëm 24 vjeç dhe tani ka një trajner në bord që ka besim të plotë në aftësitë e tij.

Çfarë është thënë?

Xavi u tha gazetarëve për një lojtar që do të sulmojë agjencinë e lirë në verën e vitit 2022: “Për mua, Dembele, ai mund të jetë lojtari më i mirë në botë në pozicionin e tij.

“Por ju duhet të punoni me të dhe ta kërkoni atë. Varet nga ai, nga mentaliteti i tij, që është i lirë nga lëndimet, se ka nivele të larta të performancës.

“Rinovimi i tij është një prioritet për mua”.

Ndërkohë që Dembele është vendosur të jetë një pjesë kyçe e planeve të Xavi, mbetet për t’u parë nëse lojtarë si Samuel Umtiti dhe Clement Lenglet do të shohin një listë të fshirë pas humbjes së favorit me trajnerin e mëparshëm Ronald Koeman.

Po premtohet një fillim i ri, me Xavi duke u thënë atyre që janë në skajet e fushës: “Nuk e di ende sepse nuk i kam parë.

“Por kjo është puna jonë, të gjithë fillojnë nga e para, unë llogaris te të gjithë dhe më pas do të shohim, ka të bëjë me stërvitje dhe kërkesë. Të gjithë fillojnë nga zero.”

A do të ketë ardhje të reja?

Xavi do t’i jepet kohë për të rikthyer këmbët e tij nën tryezë në Barcelonë përpara se të hapet një tjetër dritare transferimi në janar.

Legjenda e Blaugranas pritet të forcojë radhët e tij në vitin e ri, por ai këmbëngul se ende nuk janë hartuar plane rekrutimi.

Xavi tha: “Ne do ta vlerësojmë atë me klubin dhe do të vendosim. Është shumë shpejt për të thënë, por ne do të punojmë për të forcuar ekipin, është gjithmonë një mundësi.

“Për mua, është e qartë, ne duhet të rikuperojmë kërkesën për sukses dhe që lojtarët janë të qartë se çfarë duhet të bëjnë në çdo moment të lojës”.

Barça aktualisht ndodhet në vendin e nëntë në tabelën e Ligës, 11 pikë larg liderit Real Sociedad dhe me një thirrje SOS iu bë Xavi teksa përgatitet të plotësojë rolin e parë të trajnerit në Evropë, pasi më parë kishte impresionuar në Katar me Al Sadd. /Lajmi.net