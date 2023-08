Xabi Alonso vazhdon me Leverkusen deri në vitin 2026 Pas një sezoni fantastik, ku arriti të ngrinte “aspirinat” e Bayer Leverkusen nga vendi i parafundit në tabelën e Bundesliga, duke e pozicionuar në vendin e 6-të në renditjes, si dhe duke siguruar gjysmë-finalet e Europa League, tekniku spanjoll Xabi Alonso është “shpërblyer” këtë të premte, me një kontratë të re. Me anë të një…