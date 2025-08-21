Xabi Alonso kërkon një transferim të ri nga drejtuesit e Real Madridit

Sport

21/08/2025 09:26

Trajneri spanjoll, Xabi Alonso po synon një lojtar yll për të forcuar mesfushën e ekipit mbretëror.

Alonso ka kërkuar një përforcim të ri për Real Madridin në mesfushë dhe ka piketuar Hugo Larssonin si objektivin kryesor për vitin 2026. Trajneri bask, i cili synon të rigjallërojë repartin qendror të skuadrës, e sheh mesfushorin suedez si një shtesë strategjike për të ardhmen e ekipit.

Larsson, vetëm 21 vjeç, luan për Eintracht Frankfurt dhe ka treguar një rritje të jashtëzakonshme në Bundesligë. Ai spikat për kombinimin e aftësive mbrojtëse, fizikun dhe saktësisë në pasime. Me mbi 60 paraqitje zyrtare dhe një mesatare prej 85 për qind në pasime të sakta, ai është një nga mesfushorët U-23 më të vlerësuar në Gjermani.
Performanca e tij ka tërhequr interesin e disa klubeve të mëdha evropiane, por Real Madridi ndjen se ka një avantazh, pasi Xabi Alonso e ka njohur nga afër gjatë eksperiencës së tij në Gjermani. Ai është vlerësuar për pjekurinë taktike dhe qëndrueshmërinë në ndeshje, elementë që Alonso i kërkon te një mesfushor.

Klubi madrilen nuk ka ndërmend të bëjë një lëvizje të menjëhershme, por do të ndjekë nga afër zhvillimin e Larssonit deri në vitin 2026. Qëllimi është që ai të përshtatet natyrshëm me stilin e lojës që Alonso po planifikon për të ardhmen.

Ky interes për Larssonin është pjesë e strategjisë së Real Madridit për të investuar në lojtarë të rinj me potencial ndërkombëtar, ashtu siç kanë vepruar me Jude Bellingham dhe Edouardo Camavinga. Prania e Juni Calafat në proces përforcon besimin se ky mund të jetë një tjetër sukses në afatin kalimtar.

Nëse transferimi realizohet, Hugo Larsson pritet të luajë një rol kyç në ndërtimin e Real Madridit të ri nën drejtimin e Alonsos. Suedezi shihet si mesfushori i duhur për të ofruar ekuilibrin dhe energjinë që i nevojitet ekipit për të qenë sërish në majat e futbollit botëror.

Ndryshe, Larsson momentalisht vlerësohet 40 milionë euro, por nëse bën edhe një sezon në Bundesliga sikurse ky i fundit atëherë vlera e tij mund të dyfishohet.

