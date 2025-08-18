Xabi Alonso ka dy dyshime të mëdha për formacionin titullar ndaj Osasunës

Real Madridi do të nisë kampionatin 2025/2026 në La Liga të martën, kur do të presë Osasunën në “Santiago Bernabeu”.

Trajneri bask ka pasur mundësinë të njihet me lojtarët dhe të përcjellë idetë e tij gjatë Kupës së Botës për Klube, përpara se të rafinojë skuadrën në fazën parasezonale në Valdebebas, në ditët e fundit. 

Alonso gjithashtu zhvilloi një ndeshje stërvitore ndaj Leganes dhe një tjetër miqësore kundër WSG Tirol për t’u përgatitur sa më mirë për ndeshjen e parë  zyrtare ndaj Osasunës të martën. 

Sipas Mundo Deportivo, trajneri i Real Madridit po konsideron disa alternativa për përbërjen e parë të sezonit. 

Të gjitha tregojnë se 43-vjeçari do të mbajë në fushë një formacion thuajse identik me atë të përdorur ndaj Tirol, të martën e kaluar. 

Federico Valverde nuk luajti në atë ndeshje për shkak të një mbingarkese muskulare, por tashmë është rikuperuar dhe pritet të nisë nga minuta e parë të ndeshjes së nesërme, së bashku me Arda Gulerin dhe Aurelien Tchouamenin. Ai do të zëvendësojë Dani Ceballos. 

Në repartin e sulmit, Vinicius dhe Kylian Mbappe do të jenë titullarë të sigurtë. Një dilemë e vogël për Alonso mbetet zgjedhja e bashkëlojtarit të tyre në formacionin 4-3-3. 

Trajneri i dha përparësi Brahim Diazit në ndeshjen me Tirol, por në stol ka edhe Rodrygon që shënoi në atë miqësore.

