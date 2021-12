Woow sa emocionuese: Alvisa deklarohet për Bashkimin, ja surpriza e veçantë që ajo bëri

Gjatë kohës së programit u krijuan shumë miqësi, u zhvilluan shumë debate, u demaskuan shumë personazhe, flirtuan me njëri-tjetrin e shpesh edhe i theyn rregullat e programit, shkruan lajmi.net.

Edhe Bashkimi është kritikuar shumë se ka thyer rregullat jashtë mase njëherë me Adën disa herë me Alvisën e javën e kaluar iu publikua një video duke u përqafuar me një vajzë në një klub të natës, por që sipas tij ishte thjesht një fanse.

Mirëpo sonte gjithçka u vu në vendin e vet, derisa Alvisa dhe Bashkimi janë deklaruar për njëri-tjetrin.

Lajmin e kishte bërë të ditur orë më parë edhe autorja e programit Olsa Muhameti me anë të një postimi në profilin e saj në instagram./Lajmi.net/