Wolff: Pensionimi i Hamilton është larg, ai mund ta fitojë titullin e 8 me ne, s’do të shkojë askund Toto Wolff ka dhënë disa komente lidhur me të ardhmen e pilotit britanik, Lewis Hamilton. Shefi i skuadrës së Mercedes në Formula 1, Toto Wolff beson se Hamilton është akoma në gjendje për të garuar në nivelet më të larta. Me pak punë nga ana e skuadrës dhe me ndërtimin e një bolidi të mirë,…