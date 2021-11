Wilshere pranon se po mendon të pensionohet

Jack Wilshere ka pranuar se po mendon të tërhiqet nga futbolli, por është i bindur se mund të vazhdojë të luajë nëse mund të gjejë një klub.

Mesfushori ka mbetur pa ekip që nga maji, pasi u largua nga Bournemouth pas gjashtë muajsh me klubin.

Wilshere, 29, aktualisht po stërvitet me ish-skuadrën e tij Arsenal, por po përgatitet gjithashtu për jetën pas futbollit duke bërë disa stërvitje me skuadrën U-23.

Kur u pyet për mundësinë e daljes në pension nga ‘BBC Sport’, Wilshere u përgjigj: “Më duhet të mendoj për këtë.

“Kjo është arsyeja pse po bëj stërvitjen. Jam detyruar ta bëj pak, por jam mirënjohës për mundësinë.”

Por ish-reprezentuesi anglez është i sigurt se mund të vazhdojë, me një lëvizje jashtë vendit opsioni më i mundshëm për të.

“Unë 100 për qind mendoj se mund të luaj akoma,” shtoi ai. “Nuk më intereson çfarë thonë apo shkruajnë njerëzit apo çfarë thonë në rrjetet sociale.

“Unë jam një djalë i ndershëm, nëse nuk do ta mendoja se mundem, do të isha i pari që do të thoja: “Mjaft, do të bëj diçka tjetër”.

“Por unë jam pothuajse në pikën ku mendoj se diçka ndryshe, jashtë vendit, mund të jetë e dobishme për mua.”

Pavarësisht se u shfaq si një talent i madh në Arsenal, karriera e Wilshere është prishur nga lëndimet gjatë dekadës së fundit.

Ndërsa problemet e tij të palestrës e detyruan atë të refuzonte urdhrin te ‘Topçinjtë’, ai u huazua te Bournemouth dhe më pas u largua për t’u bashkuar me West Ham në një transferim të lirë në 2018.

Dëmtimet e kufizuan atë në vetëm tetë paraqitje në Premier Ligë në secilin nga dy vitet e tij në Hammers përpara se të lirohej në tetor 2020.

Bournemouth e rrëmbeu atë janarin e ardhshëm dhe ai luajti 17 herë në të gjitha garat përpara se sezoni i tij të përfundonte para kohe për shkak të një dëmtimi tjetër. /Lajmi.net