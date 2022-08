Willian ndërpren kontratën me Corinthians – kërcënohej me vdekje në rrjetet sociale Sulmuesi brazilian, Willian, e ka ndërprerë kontratën me Corinthians, pasi merrte kërcënime të vazhdueshme në rrjetet sociale. Ish-sulmuesi i Chelseat thotë se kërcënohej me vdekje, andaj, që kjo situatë të mos eskalojë për të dhe familjen e tij, ai vendosi të largohej nga klubi që iu bashkua një vit më parë. “Kurdo që Corinthians humbiste…