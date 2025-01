William Walker për fushatën e Hamzës: Sa më shumë që përqafoni frymën e dy fjalëve “ma mirë”, aq më mirë do të ecni përpara Kandidati i PDK-së për Kryeministër, Bedri Hamza, ka postuar një video së bashku me ambasadorin amerikan William Walker, heroin amerikan të kosovarëve. “Më 9 shkurt, dallimin do ta bëjnë qytetarët me votën e tyre. Pas 9 shkurtit, atë do ta bëj unë me punë!”, ka shkruar Hamza. Ndërsa, ambasadori Walker, sa më shumë që mund…