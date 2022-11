Will Smith flet për herë të parë pas shuplakës në Oscar: Mu kujtua babai që rrihte mamin Pas një sërë deklaratash në internet dhe daljeve publike ku ai qëndroi i heshtur, Will Smith ishte i ftuar të hënën në “The Daily Show With Trevor Noah”. Kjo ishte intervista e parë e aktorit që nga shuplaka e Chris Rock në Oscars në mars 2022. Smith dhe Trevor Noah diskutuan për “Emancipimin”, dramën e…