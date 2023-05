Wilder u arrestua në Los Anxhelos për armë në veturë, më vonë lirohet dhe reagon në rrjetet sociale

Ish-kampioni i botës në peshën e rëndë, Deontay Wilder është arrestuar në orët e para të mëngjesit të sotëm në Los Anxhelos me akuzën e posedimit të një arme të fshehur në veturë.

Pesha e rëndë u ndalua rreth orës 1:15 të mëngjesit nga policia gjatë një ndalimi rutinë të trafikut, me oficerët që besonin se xhamat e veturës së tij ishin të ngjyrosura në mënyrë të paligjshme dhe se targa e tij ishte penguar, sipas TMZ, transmeton lajmi.net.

Mirror mund të konfirmojë se arrestimi ishte në lidhje me një armë zjarri dhe se Wilder u lirua më pas.

Boksieri me famë botërore pas lirimit nga stacioni policor reagoi nëpërmjet llogarisë së tij në Twitter me një postim interesant e që raportohet të jetë në lidhje me arrestimin e tij.

“Më mirë të jem i sigurt sesa të më vjen keq. Fundi” – shkroi ai në rrjetin social.

I’d rather be safe than sorry. The End 🙏🏿 — Deontay Wilder (@BronzeBomber) May 2, 2023



Wilder ka qenë duke u stërvitur në Kaliforni për rikthimin e tij të pashmangshëm në ring, me bisedimet që po zhvillohen aktualisht për një përballje mes tij dhe ish-kampionit Joshua.

Dyshja janë në diskutime për t’u takuar në Arabinë Saudite./Lajmi.net/