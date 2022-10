Wilder sonte përballet me Helenius – ja statistikat e dy boksierëve Deontay Wilder do të përballet sonte me Robert Heleniusin, në një meç interesant që zhvillohet në Brooklyn. “Bronze Bomber” kthehet pas një kohe të gjatë në ring, për ta rikthyer namin që kishte para përballjeve me Tyson Furyn. Amerikani që po e dëshiron me çdo kusht një vend në “Hall of Fame”, përballë vetes do…