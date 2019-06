Wilder nuk lëshon rastin: Ai nuk ishte kurrë kampioni, e kuptuam se kush shmangej

Joshua u gjunjëzua në duelin me Andy Ruiz JR, duke rënë katër herë në tapet, për të humbur titujt e tij.

Britaniku do të kërkojë revanshin për të rikthyer epitetin e kampionit, por deri atëherë, do të duhet të përballet me komente të shumta.

Një nga të parët që reagoi dhe shfrytëzoi rastin të kritikonte Joshuan, ishte amerikani Wilder.

“Ai nuk ishte një kampion i vërtetë. E gjithë karriera e tij është e ndërtuar mbi gënjeshtra, kontradikta dhe dhurata” ka shkruar Wilder në ‘Twitter’, transmeton lajmi.net.

“Fakte, dhe tani ne e kuptojmë se kush po ikte prej kujt” ka shtuar ndër të tjerash ‘bomberi i bronztë’.

Një duel të cilin të gjithë adhuruesit e boksit e presin është ai mes Anthony Joshua dhe Deontay Wilder, por tashmë, fillimisht, Joshua duhet të rikthejë titujt e kampionit. /Lajmi.net/