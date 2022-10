Wilder – Helenius, koha dhe vendi i meçit Deontay Wilder dhe Robert Helenius do të ndeshen sonte. Meçi do të fillojë në orën 3, sipas kohës sonë, në Brooklyn. Mikpritës i kësaj supersfide do të jetë arena “Barclays Centre”, transmeton lajmi.net. Të dy boksierët kanë statistika të mira, ndonëse Wilder nuk ka boksuar që një kohë të gjatë, që prej humbjes ndaj Furyt.…