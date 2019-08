Wilder flet për tri duelet e radhës – Joshua? Fury?

Gjiganti amerikan i peshave të rënda në boks, Deontay Wilder, ka komentuar lidhur me tri duelet e tij të ardhshme.

Kampioni aktual i WBC, Wilder, po përgatitet për duelet e radhës, pas fitores spektakolare ndaj Dominic Breazeale.

Amerikani ka premtuar se do t’i jap revanshin Tyson Fury, por ai duket se nuk planifikon që të përballet me Anthony Joshuan.

“Ortiz do të ndodh gjithsesi. Unë po planifikoj të ndeshem me të” ka thënë Wilder për ‘BBC Sport’, transmeton lajmi.net.

“Pasi ta nokautoj atë, unë do të përballem me Fury. Do të shohim, por Ortiz është i pari” ka thënë tutje AJ.

Një nga emrat e përmendur ishte edhe Andy Ruiz, për të cilin Wilder beson se do ta fitojë edhe revanshin ndaj Joshua, duke mos llogaritur në ish kampionin. /Lajmi.net/