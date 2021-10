Wijnaldum i zhgënjyer me PSG-në

Georginio Wijnaldum ka pranuar se nuk është “plotësisht i lumtur” në Paris Saint-Germain pas një fillimi “shumë të vështirë” të jetës në Francë.

PSG nënshkroi Wijnaldum me një transferim falas në verë pas largimit të tij nga Liverpool.

Holandezi luajti një rol kyç në triumfin e “Të Kuqve” në Ligën e Kampionëve dhe në lavdinë e Premier Ligës nën Jurgen Klopp, por nuk ka qenë në gjendje të ‘godasë tokën’ në Parc des Princes në fillim të kampanjës 2021-22.

Wijnaldum është shprehur i frustruar ndërsa ishte në detyrë ndërkombëtare me Holandën, duke u thënë gazetarëve para ndeshjes kualifikuese të Kupës së Botës me Gjibraltarin të hënën: “Nuk mund të them se jam plotësisht i lumtur.

“Situata nuk është ajo që doja. Unë kam luajtur shumë vitet e fundit, kam qenë gjithmonë në formë dhe gjithashtu kam bërë shumë mirë. Kjo është diçka ndryshe dhe që duhet mësuar. Unë me të vërtetë prisja me padurim hapin e ri dhe më pas këtë ndodhi, është shumë e vështirë.

“Ky është futbolli dhe unë duhet të mësoj të merrem me këtë. Unë jam një luftëtar. Duhet të qëndroj pozitiv dhe të punoj shumë për ta ndryshuar atë.”

Wijnaldum ka bërë 11 paraqitje në të gjitha garat për PSG deri më tani, por ende nuk ka regjistruar një gol të vetëm ose asistim.

30-vjeçari ka filluar vetëm një nga pesë ndeshjet e fundit të klubit në Ligue 1, me Marco Verratti dhe Idrissa Gueye aktualisht dyshja e preferuar e mesfushës së Mauricio Pochettinos.

Wijnaldum do të shpresojë se ai mund të kthehet në formacionin e Pochettinos kur PSG të kthehet në aksion kundër Angers të premten.

Gjigantët francezë do ta kthejnë vëmendjen te Liga e Kampionëve katër ditë më vonë, me ndeshjen e Grupit A kundër RB Leipzig. /Lajmi.net