Whyte kërkon revanshin: Fury bëri me hile

Dillian Whyte ka kërkuar mundësinë për një tjetër duel me Tyson Fury.

Boksieri britanik, Dillian Whyte u nokautua brutalisht nga kundërshtari i tij, Tyson Fury.

Fury ishte larg boksieri më i mirë në ring në mbrëmjen e 23 prillit, por Whyte mendon se kampioni i WBC bëri me hile.

“Uppercut u lëshua; mundohesha të kthehesha në fokus, por ai më shtyu dhe unë u përplasa në tokë, ku godita kokën. Ishte ilegale”, ka thënë Whyte, transmeton lajmi.net.

“Nuk është mundje, është boks, por si zakonisht, ata lënë Fury të bëjë çfarë dëshiron dhe ai del paç me këtë. Duhej të më lihej kohë për rikuperim. Ai më shtyu dhe i tha gjyqtarit ‘mos e li të vazhdojë”, ka shtuar britaniku.

Dillian Whyte me shumë gjasë nuk do të provojë kurrë një tjetër mundësi për t’u përballur me Tyson Fury. /Lajmi.net/