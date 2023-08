​West Hami mposht Chelsean

Chelsea mbetet ma fitore edhe pas xhiros së dytë të edicionit të ri të Premier Ligës.

Londinezët janë mposhtur në udhëtim nga West Ham United me rezultat të ngushtë 3-1.

Skuadra e Pauricio Pochettinos pësoi gol të hershëm, që në minutën e shtatë kur Aguerd realizoi për 1-0 pas asistimit nga Prowse, gol ky që komplikoi ecurinë e ndeshjes në vazhdim.

Megjithatë, “Blutë” barazuar rezultatin në minutën e 28’ me golin e bukur të anglezit Chukwuameka. Ata madje patën rastin të kalojnë në epërsi dy minuta para përfundimit të pjesës së parë, por argjentinasi Enzo Fernandez humbi penalltinë.

Në pjesën e dytë skuadra treguan lojë shumë të hapur duke e kërkuar golin e epërsisë, të cilin e gjetën vendasit në minutën e 53’ përmes Antonios.

Nga minuta e 67’ vendasit luajtën me një lojtar më pak pas përjashtimit me karton të kuq të Aguerd, por as epërsia numerike nuk i mjaftoi Chelseat për ta barazuar rezultatin.

Madje, ata pranuan edhe golin e tretë në minutat shtesë, derisa realizues nga penalltia ishte braziliani Lucas Paqueta.

Kështu skuadra e Pochettinos pas dy ndeshjeve ka vetëm një pikë, kurse West Hami United katër sosh.