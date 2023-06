West Ham konfirmon largimin e Declan Rice

West Ham konfirmoi të enjten se Declan Rice, lojtari më i mirë i skuadrës, do të largohet nga klubi këtë verë pasi fitoi Ligën e Konferencës.

Rice, i cili ka luajtur më shumë se 200 ndeshje për West Ham, po largohet pasi i dha ‘Hammers’ titullin e tyre të parë në 43 vjet.

“Unë mendoj se ishte ndeshja e tij e fundit,” tha pronari i ekipit David Sullivan për radio ‘Talskport’, përcjellë lajmi.net.

“Ne i premtuam se do ta linim të shkojë, është ajo që ai dëshiron. Nuk mund t’i kërkosh më shumë angazhim se ai që na ka dhënë. Ai do të largohet dhe ne do të gjejmë një zëvendësues ose disa,” shtoi më tej ai.

West Ham u përpoq ta bindë Ricen se ai do të qëndrojë dhe për këtë i ofruan një kontratë prej 200,000 funte në javë, një vit e gjysmë më parë. Megjithatë, mesfushori anglez, i cili ka ende një kontratë dyvjeçare, e hodhi poshtë ofertën dhe do të shkojë në një nga klubet e mëdha të Anglisë./Lajmi.net/