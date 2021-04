West Ham – Chelsea, formacionet zyrtare

West Ham është duke përjetuar formë mahnitëse nën urdhërat e menaxherit David Moyes këtë sezon, shkruan lajmi.net.

Ata do të jenë një kërcënim për Chelsean, siç kanë bërë edhe me skuadrat e tjera të mëdha në Angli.

Lajm i keq për “The Hammers” është mungesa e Antonios dhe Declan Rice, ndërsa Cresswell është në dyshim.

Për Chelsean, Mateo Kovacic do të mungojë këtë takim.

Chelsea qëndron në vendin e katërt me 55 pikë, ndërsa West Ham ka pikë të njëjta dhe qëndron në vendin e pestë.

Formacionet zyrtare të klubeve./Lajmi.net/

West Ham: Fabianski, Coufal, Balbuena, Diop, Ogbonna, Fredericks, Noble, Soucek, Fornals, Lingard, Bowen.

Here’s how we line up today against @ChelseaFC…#WHUCHE

— West Ham United (@WestHam) April 24, 2021