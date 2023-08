​West Ham-Chelsea, formacionet zyrtare Pas barazimit në derbi ndaj Liverpoolit në xhiron e parë të Premier Ligës, Chelsea i trajneri Mauricio Pochettinos do të kërkojë pikë të plota në duel me West Ham United në udhëtim, Ashtu sikur Chelsea, edhe vendasit e nisën kampionatin me barazim 1-1 ndaj Dortmundin dhe synojnë rezultat pozitiv para tifozëve të vet edhe ndaj…