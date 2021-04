Wenger për Superligën: Nuk jam i befasuar që nuk zgjati shumë

Wenger ka thënë se ky është një dëm shumë i madh që është bërë midis klubeve në Premierligë, transmeton lajmi.net.

“Dëmi që është bërë midis klubeve në Premierliga do të jetë i vështirë për t’u riparuar. Çdo sugjerim nga 6 klubet që dëshironin të bashkoheshin në Superligë, tani do të jetë shumë i vështirë për t’u marrë si i mirëqenë”, ka thënë Wenger.

71 vjeçari tutje ka thënë për beIN Sports “Nuk jam i befasuar që nuk zgjati shumë. Unë kurrë nuk kam besuar që nga fillimi se do të ndodhte. Kjo ligë injoroji të drejtat bazike të sportit. Nëse i injoroni ligat paraprake të klubeve, tifozët kurrë nuk do të pranojë një gjë të tillë. Edhe kanë të drejtë ta bëjnë atë”.

