Weber: Liberalizimi duhej të zbatohej shumë kohë më parë, ka dëmtuar thellësisht kredibilitetin e BE-së në Kosovë

Eksperti i Ballkanit dhe bashkëpunëtori i lartë i Këshillit për Politikat e Demokratizimit në Berlin, Bodo Weber, thotë se liberalizimi i vizave për Kosovën është dashur të zbatohet shumë kohë më parë, sepse është diçka që ka dëmtuar thellësisht kredibilitetin e BE-së në Kosovë.

“Është diçka që është dashur të ndodhë shumë kohë më parë. Kjo është diçka që ka dëmtuar thellësisht kredibilitetin e BE-së në Kosovë, kjo zvarritje praktikisht gjysmë dekade. Duhet të kujtojmë se në vitin 2018 Komisioni Evropian ka përcaktuar se Kosova i plotësonte të gjitha kushtet për liberalizimin e vizave, nuk kishte të bënte fare me Kosovën dhe plotësimin e kushteve, Kosova ishte vetëm dëm kolateral i lëvizjeve të djathta në gjeopolitikë dhe kjo vonesë me të vërtetë dëmtoi besueshmërinë e BE-së përballë qytetarëve dhe qeverisë në Prishtinë”, tha Weber.

Ai shton se kjo është një lëvizje e shumëpritur dhe e justifikuar që më në fund është realizuar. Kur bëhet fjalë për serbët në Kosovë që kanë pasaporta të lëshuara nga Administrata Koordinuese, Weber beson se kjo temë ka ngjallur shumë polemika.

“Komisioni Evropian nisi një iniciativë për t’i lejuar serbët në Kosovë që nuk kanë dokumente të Kosovës që të gëzojnë përfitimet e liberalizimit të vizave, domethënë të gëzojnë të gjitha përfitimet e udhëtimit falas. Kjo shkaktoi shumë zënka dhe polemika për këtë temë jo vetëm ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës, por edhe ndërmjet OJQ-ve me bazë në Prishtinë dhe atyre me bazë në komunat me shumicë serbe. Ka argumente pro dhe kundër kësaj pyetjeje. Pyetja themelore është se cili ishte motivi kryesor në vitin 2009, kur Serbia mori liberalizimin e vizave, për të shkuar në atë bllokadë. A ishte nga frika nga kontrabanda dhe çështje të tjera, a ishte çështje statusi sepse më vonë në dialog u diskutua pikërisht zgjidhja e çështjes së statusit dhe njohja e realitetit të Kosovës së pavarur. Në atë kuptim, një vendim i tillë mund të kundërshtohet, ka argumente nga Prishtina se ky ndalim ka sjellë që gjithnjë e më shumë serbë të Kosovës që nuk kanë dokumente të Kosovës tani kanë marrë pasaporta”, thotë Weber për Kosovo Online, transmeton lajmi.net.

Ai thekson se kjo është një temë e komplikuar me argumente të mira për ta ruajtur atë status, por ka edhe argumente të mira në mbështetje të faktit se serbët në Kosovë nuk duhet të jenë të vetmit që do të përjashtohen nga liberalizimi i vizave.