Washington Post: Qasja e Bidenit ndaj Serbisë duket si dështim, shmangu fajësimin e saj edhe pse kishte gisht në krizat në Kosovë

Gjigandi mediatik amerikan, The Washington Post ka kritikuar qasjen e presidentit Joe Biden ndaj Serbisë.

Përmes një editoriali, kjo gazetë ka konstatuar se politika e Bidenit që ta përqafojë presidentin autoritar serb Vuçiq, në mënyrë që ta largojë nga Rusia, është një dështim.

“Politika e zotit Biden ishte të përqafonte presidentin autoritar të Serbisë, Aleksandar Vuçiq, në një përpjekje për të larguar vendin e tij nga Rusia. Kjo politikë duket gjithnjë e më shumë si një dështim”, shkruan Washington Post.

Kjo gazetë po ashtu ka kritikuar administratën Bajden se është shmangur nga fajësimi i tepërt i Serbisë, edhe pse disa kriza të rrezikshme në Kosovë “kishin gjurma gishtërinjsh serbë”

“Administrata Biden e bazoi politikën e saj pajtuese në testimin e garancive private të zotit Vuçiq. Edhe pse disa kriza të rrezikshme gjatë vitit të kaluar në Kosovën fqinje kanë pasur gjurmë gishtash serbe në të gjithë to, Shtetet e Bashkuara kanë shmangur fajësimin e tepërt të njërës palë, duke preferuar të bëjnë thirrje për qetësi”, ceket në editorial.

Tutje, WP përmend sesi Serbia po refuzon t’i vë sanksione Rusisë.

“Fatkeqësisht, i forti serb [Vuçiq] ia ka kthyer nderin duke vazhduar aktin e tij balancues. Ai ka refuzuar vazhdimisht t’i bashkohet sanksioneve perëndimore ndaj Rusisë, edhe pse ka qetësuar Perëndimin duke lejuar që armët serbe të rrjedhin në Ukrainë përmes blerësve ndërmjetës. Me raste, ai e ka afruar Serbinë edhe më afër Rusisë. Veçanërisht në dritën e zhvillimeve të fundit, në vitin 2021 ministri i brendshëm i Serbisë udhëtoi në Moskë për të ndarë përgjimet e figurave të opozitës ruse që kishin mbajtur takime në Beograd – dhe nënshkroi një marrëveshje me Rusinë për të luftuar së bashku “revolucionet me ngjyra”. Dhe në vitin 2022, me luftën në Ukrainë në lulëzim të plotë, Serbia nënshkroi një marrëveshje me Rusinë për të koordinuar politikën e jashtme”, ceket tutje.