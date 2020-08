Wanda Icardi ka provokuar shumë me foton e fundit.

Wanda Icardi ka publikuar sërish një fotografi në profilin e saj në Instagram me të cilën ka marrë vëmendje nga audienca, shkruan lajmi.net.

Menaxherja dhe njëkohësisht bashkëshortja e futbollistit Mauro Icardi, në imazhin e ndarë është shfaqur në bikini minimaliste dhe gjoksi ‘bombastik’ merr gjithë vëmendjen.

Wanda është martuar tash e disa vite me futbollistin e PSG-së dhe ka dy fëmijë me të, ndërsa tre të tjerë nga lidhja e parë me argjentinasin Maxi Lopez. /Lajmi.net/