Walker tregon prapaskenat: Solana më pyeti çfarë duhet të bëjmë, i thashë bombardoni

Walker ndau ngjarje dhe përvoja nga misioni i tij në Kosovë, karriera e tij dhe pak nga jeta private.

Ai tha se pas përfundimit të misionit në Kosovë, asnjë anëtarë i OSBE-së nga selia kryesore, nuk e kishin pyetur asgjë lidhur me punën e tij në Kosovë.

Walker tregoi se çfarë i kishte thënë Madeleine Albright, por që nuk kishte ndodhur ashtu.

“Sa i përket detyrës të misionit verifikues të Kosovës detyra na ishte dhënë qartë që ta bëjmë punën me ndershmëri dhe sinqeritet. Ajo (Madeleine Albright) me tha “Zotri Walker mendojmë që në Kroaci keni bërë punë të mirë, personalisht mendoj që ke bërë punë të shkëlqyeshme në Kosovë dhe mos të kesh merak do të kesh detyra të tjera jo në Amerikë Qendrore, jo në Afrikë Jugore, por do të kesh misione të tjera. Por, kjo nuk ndodhi. Gjashtë muaj më vonë mua më erdhi koha e pensionimit dhe u pensionova. Kur përfundova misionin në Kosovë shkova në Vjenë, shkova në zyret e OSBE-së, shkova në Uashington dhe asnjëherë, asnjë anëtarë i OSBE-së, i selisë kryesore, asnjëherë të vetme, askush në departamentin e shtetit amerikan, në asnjë nivel nuk më pyeti asgjë lidhur me misionin tim në Kosovë. Nëse unë ndihesha se kisha bërë punë të mirë apo jo. Ishte shumë e çuditshme. Prandaj, karriera ime nuk shkoi askund”, tha Walker .

Në mesin e shumë temave, Walker të shtunën foli edhe për përballjet e tij me ish-presidentin e Jugosllavisë i njohur si “Kasapi i Ballkanit”, Sllobodan Millosheviq.

Ai tha se Millosheviq nuk kishte “lëshuar pe” asnjëherë kur Walker dëshironte të argumentonte diçka për Kosovën, që nuk i konvenonte atij.

“Millosheviqi i ka pasur gjithmonë me vete 4-5 këshilltarë pranë tij. Ata kurrë nuk flisnin, vetëm Millosheviqi fliste. Unë i thashë se kam dëgjuar se popullata e Kosovës është shumicë dërrmuese është shqiptar dhe një përqindje e vogël është serb. Më tha ‘Walker gabim je, gabim e ke, ka më shumë, do të tregoj. Ka më shumë serb në Kosovë se shqiptarë’. Nëse unë tentoja të argumentoja diçka dhe ai nuk lëshonte pe as edhe një pikë. Këshilltarët tij e përcillnin atë. Po në Hagë çfarë i the Millosheviqit kur e takove? Në vitin 2002 apo 2003 ka qenë interesante. Në vend se të takoja presidentin Millosheviq të rrethuar tani me këshilltarët e tij ja ku ishte ai, i pandehur. Ishim përballë njëri tjetrit, bisedonim me përkthim simultant. Ai e trajtonte gjykatën sikurse më kishte trajtuar mua atëherë duke thënë se ‘dëshmia e Walkerit është gënjeshtër, unë do t’iu tregoj se çfarë ka qenë e vërtetë’. Kalonte nga tema në temë”, u shpreh Walker .

Walker thotë se krenaria më e madhe e tij ishte përballja me siç e quan ai kriminel lufte, Sllobodan Millosheviqin.

“Ka qenë prej momenteve të krenarisë më të madhe të mijat përballja me atë kriminel lufte dhe t’ia them gjërat në sy. Kjo nuk ndodhë shpesh nëpër botë. Kam shpresuar që do t’i zgjatet jeta dhe do të plaket në burg”, tha Walker .

Ndër të tjera, Walker tregoi ngjarjen se si sekretari i përgjithshëm i NATO-s atë kohë Javier Solana e kishte takuar në shkallët e selisë së NATO-s dhe e kishte pyetur se çfarë duhet të bëjnë për situatën në Kosovë.

Ai tha se i kishte thënë që zgjidhje e vetme kishte mbetur bombardimi.

“Unë shkova ta takoj gjeneralin Clark, ishte i zënë. Pastaj, Javier Solana sekretari i përgjithshëm në NATO. Shkova ta takoja atë edhe ai ishte i zënë më takime, me grupin e kontaktit. Dhe gjersa po zbrisja shkallët e selisë së NATO-s, Javier Solana ekipi i tij…ai më tha ‘Kërkoj falje që e anulova takimin, jam duke shkuar në Berlin, në Paris, në Londër, në Uashington’. Biseduam aty disa minuta dhe më befasoi kur më tha ‘Walker çfarë të bëjmë, çfarë duhet të bëjë NATO. Isha unë aty në atë moment një ambasador i thjeshtë përballë sekretarit të përgjithshëm të NATO-s dhe ai po më pyet mua se çfarë duhet të bëjë aleanca e NATO-s. Dhe unë u zura në befasi dhe u shtanga. Në pamundësi të përgjigjesha vetëm një fjalë më erdhi në mendje thashë bombardoni. Ai më shikoi dhe tha ‘A je i sigurt që duhet të bombardojmë?’. U kthjella më erdhi mendja dhe thashë ‘Po, nuk po e shoh se diçka tjetër do të funksionojë”. Pas disa ditësh filloi bombardimi. As nuk po marr merita e as faj për këtë”, tregoi Walker.

Përveç këtyre, Walker foli edhe për masakrën e Reçakut, rastin “Panda” dhe ngjarje të tjera përgjatë misionit të tij në Kosovë. /kp/