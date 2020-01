Walker për koalicionin VV-LDK: Disa gjërave për 15 ditë do t’ju vijë fundi

“U kam thënë të dy palëve që nuk është koha të humben edhe 100 ditë të tjera. Kosovës i duhet një qeveri e fortë dhe e thjeshtë”, ka thënë Walker në Klan Kosova.

“Albin Kurtin e njoh qe 20 vjet. Dhjetë vjet më parë kam thënë shumë gjëra në mbështetje të Vetëvendosjes dhe nuk e tërheqë asnjë prej tyre. Për LDK, me Vjosa Osmanin nuk jam takuar kurrë më parë, u inkurajova shumë në bisedën me të. Kam dëgjuar shumë gjëra që jam i pajtimit me të”.

“Nëse LDK nuk mund të arrijë marrëveshje me VV-në duke përdor Vjosën si negociatore atëherë nuk mund të arrijë marrëveshje me askënd. Të dy palët kanë arsye për këto 100 ditë. Disa gjërave do t’ju vijë fundi pas 15 ditëve”.

Walker ka thënë se është i frustruar që kanë kaluar 100 ditë nga zgjedhjet e 6 tetorit dhe që Qeveria ende nuk është formuar.