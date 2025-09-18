“Walk of Shame” – Në shesh shkruhen emrat e 120 deputetëve që ‘nuk duhet të votohen më kurrë’
Para hyrjes së Kuvendit të Kosovës, janë vendosur emrat e 120 deputetëve të kësaj legjislature. Mbi emrat e tyre është vendosur një “X” me ngjyrë të kuqe, me kuptimin që të mos votohen më të njëjtit, ndërsa mbi ta është vendosur mbishkrimi “Walk of Shame”. Ky aksion simbolik është organizuar si protestë kundër moskonstituimit të…
Lajme
Para hyrjes së Kuvendit të Kosovës, janë vendosur emrat e 120 deputetëve të kësaj legjislature.
Mbi emrat e tyre është vendosur një “X” me ngjyrë të kuqe, me kuptimin që të mos votohen më të njëjtit, ndërsa mbi ta është vendosur mbishkrimi “Walk of Shame”.
Ky aksion simbolik është organizuar si protestë kundër moskonstituimit të institucioneve dhe bllokadës politike në vend. Që nga zgjedhjet e 9 shkurtit 2025, Kosova vazhdon të mbetet pa institucione vendimmarrëse, duke krijuar vakum politik e institucional.