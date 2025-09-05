VV shpërblen kryetarin e degës në Dragash – ZRRE i licencon kompaninë për tregtim të energjisë elektrike

Njerëzit e VV-së ia kanë mësyrë tregut të energjisë në vend. Sot është bërë e ditur se edhe një kompani e lidhur ngushtë me partinë në pushtet është licencuar nga Zyra e Rregullatorit të Energjisë (ZRRE) për tregti me energji elektrike. Bëhet fjalë për kompaninë “Energy for Change L.L.C”, në pronësi të Erzen Krasniqit, i…

Lajme

05/09/2025 12:50

Njerëzit e VV-së ia kanë mësyrë tregut të energjisë në vend. Sot është bërë e ditur se edhe një kompani e lidhur ngushtë me partinë në pushtet është licencuar nga Zyra e Rregullatorit të Energjisë (ZRRE) për tregti me energji elektrike.

Bëhet fjalë për kompaninë “Energy for Change L.L.C”, në pronësi të Erzen Krasniqit, i cili është udhëheqës i Qendrës së VV-së në Dragash, raporton “Paparaci”.

Vendimi është marrë në një mbledhje të Zyrës së Rregullatorit të Energjisë (ZRRE), në të cilën janë miratuar licencat e aktivitetit të furnizimit me energji elektrike edhe për dy kompani të tjera: “Norëegian PX Kosovë SH.P.K.” dhe “BE Poëer SH.P.K.”.

Anëtari i Bordit të ZRrE-së, Ymeridin Misini, ka deklaruar se kompanitë në fjalë i kanë përmbushur të gjitha kriteret, prandaj janë licencuar për këtë treg.

Dokumentet i kanë plotësuar në përputhje me kërkesat, po ashtu edhe dëshmitë. Konsideroj se aplikacioni është vlerësuar sipas rregullave dhe në përputhje me legjislacionin për një periudhë 5-vjeçare, si licencat tjera,”, është shprehur Misini.

Artikuj të ngjashëm

September 5, 2025

Flasin nga Qeveria në dorëheqje: Vazhdojmë detyrat deri në zgjedhjen e...

Lajme të fundit

Flasin nga Qeveria në dorëheqje: Vazhdojmë detyrat deri...

Shteti e ka lënë pas dore | Ish-policit...

Bulliqi feston ditëlindjen: E prejnë dhe hanë tortën bashkë me Kurtin

Hamiti: Qeveria e Vetëvendosjes po sundon kundërligjshëm si Qeveri e Kosovës