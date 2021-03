VV përjashton mundësinë e zgjedhjeve të reja, s’sheh pengesë për zgjedhjen e Osmanit presidente

Deputeti i Lëvizjes Vetëvendosje, Eman Rrahmani thotë për KosovaPress se janë duke u angazhuar që sa më shpejtë të përmbyllët edhe procesi i zgjedhjes së presidentit. Ai thotë se në bazë të vullnetit qytetarë, edhe deputetët e partive tjera opozitare duhet të qëndrojnë në sallë për votimin e presidentit.

“Në Lëvizjen veçse jemi duke u angazhuar dhe punuar që sa më shpejtë të përmbyllet edhe zgjedhja e presidentit. Ne si subjekt edhe bashkë me deputetë të tjerë që bashkë qeverisim i kemi mbi 60 vota për presidentin…Natyrisht duke i parë rrethanat shumica e deputetëve të Kuvendit të Kosovës janë që të zgjidhet presidente, Vjosa Osmani dhe po shpresojmë që edhe deputetët e subjekteve tjera të kryejnë detyrën e tyre dhe qëndrimin në sallë, varësisht prej vullnetit që e kanë për votim kundër apo për. Krejt çka po kërkohet është që vijmë në sallë dhe ta kryejmë procesin për çka jemi të thirrur dhe kemi marrë mandatin nga populli. Kështu që, unë nuk shoh ndonjë pengesë në këtë drejtim dhe besoj se kjo do të jetë çështje ditësh kur do të ndodh”, deklaron Rrahmani.

Deputeti i mazhorancës i sheh të nevojshme dhe të shëndosha edhe takimet e Osmanit me partitë opozitare për të arritur një konsensus rreth figurës së saj për presidente.

“Roli i presidentit është edhe unifikimi i gjithë spektrit politikë, andaj edhe takime të tilla mund të ketë dhe mund të jetë të shëndosha. Mirëpo ato mbesin në vullnetin dhe si e shoh presidentja Vjosa Osmani”, thotë ai.

Lidhur me zgjedhjet e mundshme të reja, deputeti i Vetëvendosjes po i përjashton si mundësi.

“Kjo është ajo që ne kemi paraqitur edhe në fushatë edhe pas fushatës. Kjo është kërkesë e qytetarëve dhe vendi duhet të frymojë ashtu siç kërkon qytetari dhe jo të veprohet për inate politike, apo çështje të tjera. Unë jam i bindur se nuk do të ketë nevojë për zgjedhje të reja, por do të kemi presidente të re shumë shpejtë… ka nevojë për kompromise për shkak që shumica e votave janë në Kuvend për të zgjedh Vjosa Osmanin presidente, andaj edhe nuk mendoj të kemi kompromise”, thotë ai.

Krahas këtyre, Rrahmani në një intervistë për KosovaPress, i bën të ditura edhe prioritete e qeverisë Kurti.

“Dy nga sfidat më të rëndësishme që menjëherë duhet të reflektohet është luftimi i pandemisë Covid 19 dhe ringjallja ekonomike e vendit. Në këto dy fusha duhet të angazhohemi jashtëzakonisht shumë. Qeveria edhe Kuvendi që ta kalojmë sa më shpejtë dhe më mirë për të kaluar tek ngritja ekonomike dhe një lloj ringjallje”, thotë ai.

Rrahmani thotë se qeveria Kurti, por edhe grupi parlamentar i Lëvizjes Vetëvendosje në Kuvend do të jenë bashkëpunues me opozitën.