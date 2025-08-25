VV përgatitet për zgjedhjet lokale të 12 tetorit
Lëvizja Vetëvendosje ka njoftuar se sot kanë mbajtur takimin e radhës me nën-shtabet.
Përmes një postimi në llogarinë e partisë u bë e ditur se në këtë takim të pranishëm ishin kryetari I LVV-së, Albin Kurti, kandidati për kryetar të Prishtinës, Hajrulla Çeku dhe shefi i shtabit Arben Vitia, u theksua rëndësia e organizimit të mirë, mobilizimit të secilit aktivist dhe angazhimit të çdo qytetari që beson në një Prishtinë që funksionon, që zhvillohet dhe që garanton barazi.
“Çdo nën-shtab është një pikë force në këtë fushatë, aty ku bashkohet vullneti i qytetarëve dhe ku energjia e tyre kthehet në veprim. Bashkë po ndërtojmë një ekip të fuqishëm që do ta çojë përpara fitoren në Prishtinë”, thuhet në postim. /Lajmi.net/