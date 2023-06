VV nxjerr një informacion: Kick-boksieri Milun rrahi dy qytetarët tek Ura e Ibrit

Lëvizja Vetëvendosje e ka bërë videon e radhës të cilën ia ka kushtuar arrestimit të Milun Milenkoviqit në veri, i cili dyshohet të jetë i përfshirë në sulme ndaj KFOR-it, Policisë, gazetarëve e qytetarëve.

Në postimin e saj, VV, thotë se “Republika nuk do të zbrapset” ndaj bandave fashiste, shkruan lajmi.net.



Më poshtë keni postimin e plotë dhe videon e postuar nga VV:

Republika nuk zmbrapset!

Prijësi i bandave fashiste që sulmoi KFOR-in, Policinë e Kosovës, dhe dy të rinjtë shqiptarë, Milun Milenkovic – Llune, që njëherazi është edhe njëri prej udhëheqësve të formacionit kriminal “Mbrojtja Civile” u arrestua dje nga Policia e Kosovës.

Ministri i Brendshëm, Xhelal Sveçla, theksoi se “koha e bandave kriminale në veriun e vendit tonë ka përfunduar. Të gjithë individët apo grupet kriminale që kanë cenuar sigurinë dhe rendin kushtetues të Republikës së Kosovës, do të përballen me drejtësinë. Republika nuk do të zmbrapset.”. /Lajmi.net/