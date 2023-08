VV nuk e përjashton asamblistin që u kap me 11 mijë doza drogë, inicon veç procedurë disiplinore

Vetëvendosje ka nisur procedurë disiplinore ndaj Besnik Mujecit, asamblistit të kësaj partie që u kap me mbi 11 mijë doza drogë.

Kjo është bërë e ditur nga zyra për media e VV-së, shkruan lajmi.net.

Nga subjekti në pushtet thonë se pikërisht për çështje kanë thirrur “mbledhje urgjente”.

“Me të marrë informacionin kemi iniciuar menjëherë procedurën disiplinore me ç’rast Komisioni Disiplinor i LV-së do të mbajë mbledhje urgjente për të trajtuar rastin në fjalë. Pas mbledhjes do t’ju njoftojmë mbi vendimin.” – ka thënë ai. /Lajmi.net/