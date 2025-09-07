VV nis mbledhjen e Këshillit të Përgjithshëm
Lëvizja Vetëvendosje po mban mbledhjen e Këshillit të përgjithshëm, ku fillimisht është bërë e ditur se ata do të zgjedhin kandidatin e tyre për kryeministër të Kosovës.
Kjo u tha nga drejtuesja e këshillit, Arbërie Nagavci.
Kjo është bërë përkundër faktit që Gjykata Kushtetuese ka pezulluar punën e Kuvendit të Kosovës deri në fund të shtatorit pas ankesës së Listës Serbe për zgjedhjen e nënkryetarëve./kp