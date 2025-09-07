VV nis mbledhjen e Këshillit të Përgjithshëm

Lëvizja Vetëvendosje po mban mbledhjen e Këshillit të përgjithshëm, ku fillimisht është bërë e ditur se ata do të zgjedhin kandidatin e tyre për kryeministër të Kosovës. Kjo u tha nga drejtuesja e këshillit, Arbërie Nagavci. Kjo është bërë përkundër faktit që Gjykata Kushtetuese ka pezulluar punën e Kuvendit të Kosovës deri në fund të…

Lajme

07/09/2025 11:53

Lëvizja Vetëvendosje po mban mbledhjen e Këshillit të përgjithshëm, ku fillimisht është bërë e ditur se ata do të zgjedhin kandidatin e tyre për kryeministër të Kosovës.

Kjo u tha nga drejtuesja e këshillit, Arbërie Nagavci.

Kjo është bërë përkundër faktit që Gjykata Kushtetuese ka pezulluar punën e Kuvendit të Kosovës deri në fund të shtatorit pas ankesës së Listës Serbe për zgjedhjen e nënkryetarëve./kp

Artikuj të ngjashëm

September 7, 2025

PDK për Kushtetutën e Kaçanikut: Manifestim i vendosmërisë së popullit tonë...

Lajme të fundit

PDK për Kushtetutën e Kaçanikut: Manifestim i vendosmërisë...

Konjufca e propozon Kurtin si kandidat për kryeministër,...

Edhe sot po vazhdojnë kërkimet për gjetjen e...

Haradinaj: Kushtetuta e Kaçanikut, akti që shkëputi Kosovën nga Jugosllavia