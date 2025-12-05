VV nënshkruan koalicionin me Guxo, Alternativa dhe PDSHK: Ndër vite, kemi kontribuar në mbrojtjen e interesit publik dhe në ruajtjen e karakterit republikan të shtetit
Lëvizja Vetëvendosje ka bërë të ditur se në zgjedhjet e parakohshme të 28 dhjetorit do të garojë së bashku me partitë Guxo, Alternativa dhe PDSHK, duke formuar një koalicion. Sipas njoftimit të partisë, kjo bashkëpunim synon forcimin e institucioneve, avancimin e demokracisë dhe sigurimin e një qeverisjeje transparente dhe me përgjegjësi ndaj qytetarëve. Koalicioni synon…
Lajme
Lëvizja Vetëvendosje ka bërë të ditur se në zgjedhjet e parakohshme të 28 dhjetorit do të garojë së bashku me partitë Guxo, Alternativa dhe PDSHK, duke formuar një koalicion.
Sipas njoftimit të partisë, kjo bashkëpunim synon forcimin e institucioneve, avancimin e demokracisë dhe sigurimin e një qeverisjeje transparente dhe me përgjegjësi ndaj qytetarëve. Koalicioni synon të sjellë një vizion të përbashkët dhe prioritete të qarta për udhëheqjen e vendit në mandatet e ardhshme, transmeton lajmi.net.
Të katër subjektet, siç thuhet, kanë kontribuar gjatë viteve në mbrojtjen e interesit publik, avancimin e barazisë qytetare dhe ruajtjen e karakterit republikan të Kosovës. Çdo parti sjell në këtë koalicion eksperiencë politike, përgjegjësi të provuar dhe angazhim për vlera të qëndrueshme në shërbim të qytetarëve.
Koalicioni do të përfaqësojë kështu një bashkim të forcave politike me përvojë dhe vizion të qartë, që synon të drejtojë vendin drejt stabilitetit dhe zhvillimit.
Njoftimi i plotë: