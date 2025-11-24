VV në Prishtinë mban sot konferencë për media

Lajme

24/11/2025 15:44

Dega e Lëvizjes Vetëvendosje në Prishtinë do të mbaj sot konferencë për media.

Kjo konferencë do të filloj nga ora 16:15 dhe do të mbahet në zyret e Qendrës së VV-së në Prishtinë.

“Në ora 16:15, në zyret e Qendrës se Lëvizjes në Prishtinë, (rruga “Rexhep Luci”, Kino Abc), mbajmë konferencë për media. Ju ftojmë të merrni pjesë!”, ka njoftuar VV në kryeqytet. /Lajmi.net/

