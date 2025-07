VV me “ymyt”, Kryeziu-Hyseni: Po shpresojmë që deri në fundjavë të arrijmë një marrëveshje me Nismën Deputetja e VV-së, Arbëresha Kryeziu-Hyseni, shpreson që deri në fund të javës partia e saj të arrijë një marrëveshje politike me Nismën. Ajo ka bërë me dije se në mes të liderëve të dy partive është planifikuar edhe një takim. Në emisionin “Info Nata” në Tëvë1, ajo ka deklaruar se palët kanë disa ditë në…