VV jo serioze – deputetët e tyre ende nuk e dinë se kush do të propozohet sot
Lajme
Lëvizja Vetëvendosje po tregohet subjekt jo serioz. Deputeti i këtij subjekti, Ilir Kërçeli para fillimit të seancës tha se tash në mbledhje do të diskutohet emri që do propozohet sot.
“Tash e diskutojm në mbledhje.”, tha fillimisht ai, transmeton lajmi.net
Gazetarja e pyeti se a nuk kanë biseduar fare deri tash për emrin, kjo ishte përgjigja e tij:
“Jo për besë, nuk jemi takuar deri tash. Tash takohemi grupi parlamentar dhe e diskutojmë.”
Në fund, Kërçeli foli për emrat që PDK ka thënë se do t’i jepte votat.
“Ne kemi treguar në të kaluarën që subjektet tjera nuk munden me na përcaktu kandidatin.”, tha ai./lajmi.net/