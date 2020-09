VV-ja Hotit: Mbajeni mbledhjen e qeverive, në Kuvend të presim më 28 shtator

Përmes një postimi në Facebook, Selimi i ka shtuar se më 28 shtator e presin në Kuvend që të raportojë.

“Mbledhja e dy qeverive të Shqipërisë dhe e Kosovës në Shkodër është në interes të të gjithë qytetarëve tanë.

Si drejtues i Grupit parlamentar të LV, kërkues i raportimit të Hotit në Kuvend, publikisht e njoftojmë Hotin që mos të tëhiqet nga mbledhja me Qeverinë e Shqipërisë të premten me 25 shtator. Ne e presim të hënën me 28 le të vi të raportojë në Kuvend”, ka shkruar Selimi.

Edhe nënkryetarja e Kuvendit nga radhët e Vetëvendosjes, Arbërie Nagavci, ka kerkuar nga Hoti që të mos e anulojë mbledhjen e përbashkët të dy qeverive.

“Si inicuese e kërkesës për të thirrur në raportim z. Avdullah Hoti lidhur me 100 ditëshin e tij, e presim në Kuvend javën e ardhshme. Nuk ka nevojë që të anulojë mbledhjen e përbashkët me Qeverinë e Republikës së Shqipërisë. Përkundrazi. Nëse z. Hoti do të anulojë diçka, le të anulojë takimet me Vuçiqin me arsyetimin se nuk ka mandat nga Kuvendi për koncesionet që po i bën Serbisë dhe se duhet të raportojë para deputetëve. Me këtë anulim të takimit me z. Vuçiq, të paktën do të kishim një dëm më pak nga shumë që tashmë kanë sjellë”, ka shkruar Nagavci. /Lajmi.net/