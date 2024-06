“VV i bashkoi votat me Listën Serbe kundër kategorive të luftës” – Haradinaj me akuza të rënda për Kurtin Kreu i AAK-së, Ramush Haradinaj, tha se gjatë mandatit qeverisës të Albin Kurtit kategoritë e dala nga lufta “janë poshtëruar”. Ai thotë se Vetëvendosje nuk hezitoi që të “bashkojë votat” me Listën Srpska për të mos i përfshirë këto kategori në Ligjin e Pagave. Duke aluduar në një bisedë të shefes së Grupit Parlamentar të…