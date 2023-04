VV fiton ulëse, por s’ka asamblistë – kërkohet interpretim ligjor mbi atë se si do të procedohet tutje Pozitat i fitoi, por njerëzit për t’i plotësuar ato s’i ka. Prej 15 ulëseve që Vetëvendosje mori në asamblenë komunale në Leposaviq, mund t’i mbushë me asamblistë veç 12 pasi gjashtë kandidatët tjerë s’kanë asnjë votë. Kështu, me dy këshilltarët e Partisë Demokratike e po aq të Partisë së Serbëve të Kosovës që iu shtyp…