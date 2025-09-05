VV e quan “diktat” vendimin e Kushtetueses për pezullimin e Kuvendit: Lista Serbe s’ka të drejtë vetojë
Lëvizja Vetëvendosje ka reaguar pas vendimit të Gjykatës Kushtetuese për ta pezulluar punën e Kuvendit për 25 ditë, në kuadër të shqyrtimit të ankesës së Listës Serbe.
Në reagimin e saj, VV ka theksuar se ky vendim është në kundërshtim të plotë me funksionalizimin e një institucioni kyç të shtetit, siç është Kuvendi i Kosovës, raporton lajmi.net
“Gjykata Kushtetuese që në krye të herës ka mbajtur anë duke marrë këtë vendim sot. Ndalimi i punës së 120 deputetëve është në kundërshtim të plotë me funksionalizimin e Kuvendit. Ky diktat i Gjykatës Kushtetuese, pse Lista Serbe nuk mori votat e mjaftueshme për të pasur një Nënkryetar, po çon në 112 ditë pritje të vendimeve të kësaj Gjykate”, thuhet në reagim.
VV vlerëson se në tekstin 15-faqësh të Gjykatës është marrë si bazë pretendimi i Listës Serbe se ka ekskluzivitet në propozimin dhe zgjedhjen e një nënkryetari të Kuvendit, gjë që sipas tyre nuk është e përcaktuar as në Kushtetutë dhe as në frymën e organizimit të shtetit të Kosovës.
“Kjo parti, dhe asnjë parti që ka vende të rezervuara në Kuvend, nuk duhet dhe nuk e ka të drejtën e vetos për konstituimin e Kuvendit të Kosovës”, thekson VV.
Postimi i plotë i VV-së: