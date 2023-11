VV del me video: Tregon se çka po bënë e çka jo Vuçiqi në raport me Kosovën Partia në pushtet, Lëvizja Vetëvendosje, ka dalë me një video ku shpërfaq presidentin e Serbisë, Aleksandar Vuçiq, duke deklaruar se s’do ta zbatojë marrëveshjen me Kosovën të dakorduar në Bruksel e Ohër. VV thotë se deklaratat e tij për moszbatim e përshkruan qasjen e këtij vendi karshi dialogut. Po ashtu, Vetëvendosje thotë se mungesa e…